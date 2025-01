Quattro colpi di pistola contro la persiana di un’abitazione in via Noce a Palermo. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Zisa. La scoperta è stata fatta a ridosso del Capodanno. È probabile che qualcuno abbia voluto festeggiare l’arrivo del nuovo anno non esplodendo soltanto botti e petardi, ma anche con qualche colpo di pistola. Sono in corso indagini sulla traiettoria dei colpi che non sono stati sparati in aria ma diretti verso la persiana.