Esplode colpi di pistola nella zona del teatro Massimo a Palermo, segnalato un ragazzo che sparava a salve: ricerche in corso

I carabinieri sono intervenuti in piazza Verdi a Palermo dopo che diversi passanti hanno segnalato che c’era un ragazzo, probabilmente minorenne, che sparava colpi di pistola. Gli spari erano a salve, ma in molti si sono impauriti e hanno chiesto l’intervento dei militari.

Una volta arrivati nella zona del teatro, dopo pochi minuti, del ragazzo con la pistola non c’era più traccia. Sono in corso del indagini per risalire all’autore degli spari grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.