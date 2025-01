Un incendio a causa di una stufa a gas è divampato la notte scorsa a Bolognetta. Un anziano residente in un appartamento in via Malleo stava spegnendo la stufa quando è partita una fiammata che ha investito alcune suppellettili. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo. Sono intervenuti i vigili de fuoco, i i carabinieri e i sanitari del 118.