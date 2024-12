Il turista morto intossicato a Cefalù, la prima ipotesi: ucciso dai fumi del camino

Potrebbero essere state le esalazioni del caminetto a uccidere un turista di 36 anni in una villetta a Cefalù e a mandarne altri tre in ospedale, in condizioni gravi: il dato emerge da una prima ipotesi dei vigili del fuoco. Si tratta di quattro tedeschi: oltre al 36enne, vi sono due donne di 34 e 60 anni e un uomo di 64 anni. Due sono stati portati nell’ospedale di Partinico per i trattamenti in camera iperbarica, il terzo è intubato in rianimazione a Cefalù.