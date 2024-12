Palermo, stupro del Foro Italico: nuova indagine sulle minacce dell'ex amica alla ragazza violentata

La vicenda dello stupro di gruppo, avvenuto al Foro Italico nella notte tra il 6 e il 7 luglio dello scorso anno, sembra non trovare mai una conclusione. Adesso rischia di finire sotto processo anche l’ex amica minorenne della ventenne vittima della violenza sessuale per la quale sono stati condannati a sette anni ciascuno Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia e Elio Arnao, Cristian Barone (6 anni e 4 mesi) mentre il più piccolo del branco, Riccardo Parrinello, diciassettenne all’epoca dei fatti, è già stato giudicato in appello dal tribunale dei minorenni e dovrà scontare 8 anni e 8 mesi.

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale dei minorenni, Antonina Pardo, dovrà decidere il 25 febbraio se rinviare a giudizio la diciassettenne - difesa dall’avvocato Maria Lenglet - di origine rumene ma residente in città, accusata di minacce aggravate, diffamazione e detenzione di materiale pedopornografico ai danni della ragazza e della zia con cui vive.