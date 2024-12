Riina Jr, Colosimo: «Apriremo un filone di indagine che parta dal caso Riina e verifichi la giusta attuazione del 41 bis».

«Apriremo un filone di indagine che parta dal caso Riina e verifichi la giusta attuazione del 41 bis». È l’annuncio del presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio al tribunale della Sorveglianza di Roma l'atto di proroga del carcere duro per Giovanni Riina, figlio dell’ex capo di Cosa Nostra Totò, condannato all’ergastolo. Il figlio del superboss è stato arrestato nel 1996 e dal 2002 è sottoposto a quanto previsto dal regime del 41 bis.

«Un cedimento su un nome così importante - aggiunge Colosimo - che ancora incute timore e anche una negativa fascinazione, come dimostrano alcuni post, è molto pericolosa e la commissione antimafia deve fare la sua parte». Colosimo non esclude la

possibilità di effettuare una serie di audizioni e «una relazione che vada al Parlamento per fare luce sulla situazione attuale del 41 bis».

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Riina jr contro la proroga del 41 bis. Gli ermellini hanno ritenuto «meramente apparente» la motivazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che lo scorso giugno aveva giudicato corretto il provvedimento. In quell'atto i giudici affermano che «pur in assenza di riconoscimento processuale della qualità di capo o promotore della associazione mafiosa è stata rappresentata una posizione di 'sovraordinazionè del Riina rispetto ad altri sodali». Per i giudici capitolini inoltre

«l'associazione mafiosa è ancora attiva nel territorio di Corleone e mancano segnali di effettivo ravvedimento, in presenza di condotta carceraria non sempre regolare». Da ciò la considerazione della «perdurante capacità del Riina di relazionarsi con soggetti esterni al circuito detentivo».