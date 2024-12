Rubati in un ambulatorio di endoscopia, all’ospedale Cimino di Termini Imerese, alcune scatole di medicinali. A presentare la denuncia è stato un medico del reparto. Le indagini sono condotte dai carabinieri. I ladri hanno portato via alcune fiale di Plasil e di Midazolam, farmaco sedativo a volte usato dai tossicodipendenti in caso di astinenza.