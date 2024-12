Tre giovani sono ricoverati al Policlinico di Palermo perché rimasti feriti dallo scoppio di petardi. Uno è di Piana degli Albanesi e due sono di Palermo. Sono rimasti vittime degli scoppi di mortaretti alla vigilia del Natale. Ancora prima della notte di Capodanno ci sono così i primi feriti per l’esplosione di petardi per lo più realizzati in modo artigianale e quindi ancora più pericolosi.