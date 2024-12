Palermo, Amg Energia: da gennaio un nuovo numero per segnalare i guasti

Dal primo gennaio Amg Energia attiverà provvisoriamente un nuovo numero, lo 02 94154281, per le segnalazioni di guasti sugli impianti di pubblica illuminazione, sui semafori e sugli altri impianti tecnologici degli edifici comunali e scolastici di Palermo: impianti elettrici interni, di climatizzazione, videocontrollo, antintrusione, antincendio. Il vecchio numero verde 800661199 che finora ha raccolto le segnalazioni dall’1 gennaio 2025 non sarà più in funzione. Lo 02 94154281, si legge in una nota, è un numero provvisorio che verrà utilizzato per un periodo di transizione di circa un mese fino a quando non sarà attivo un numero verde unico per le segnalazioni di pronto intervento gas e per i guasti agli impianti di pubblica illuminazione e agli altri impianti tecnologici che sarà l’800136136: si tratta del numero verde finora dedicato alle segnalazioni relative a problemi della rete di distribuzione metano che dai primi di febbraio raccoglierà anche le segnalazioni di pubblica illuminazione e degli altri impianti del Comune di Palermo. «La scelta di unificare il numero verde - sottolinea il presidente, Francesco Scoma - segue un criterio di razionalizzazione organizzativa e di costi, mettendo sempre in primo piano efficienza ed efficacia del servizio che continuerà ad avere per la gestione delle segnalazioni elevati standard tecnici e qualitativi».