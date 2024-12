L'aeroporto di Palermo chiude il 2024 con oltre 8,9 milioni di passeggeri

Secondo le stime di traffico diffuse dall’ufficio pianificazione e controllo di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, a dicembre transiteranno oltre mezzo milione di passeggeri (552.247), +8,56% rispetto allo stesso mese del 2023 (508.701). Da Palermo si è volato di più verso e dalla Francia con oltre 670 mila passeggeri, Germania (540 mila), Spagna (300 mila), Gran Bretagna (290 mila), Svizzera (180 mila), Polonia (145 mila), Belgio 105 mila), Austria 103 mila), Turchia 55 mila) Le città francesi più gettonate sono state Parigi - che assorbe almeno il 505 del traffico francese - Marsiglia, Lione e Nantes. In Germania Monaco, Memmingen, Colonia, Berlino, Norimberga, Francoforte. In Spagna Barcellona, Madrid e Valencia. Il nuovo Palermo-New York, da Giugno a Settembre, ha visto transitare oltre 18 mila passeggeri.

Con 8.9 milioni passeggeri, l'aeroporto internazionale «Falcone Borsellino» di Palermo segna un altro record e archivia il 2024 come l’anno migliore di sempre. L'aumento del traffico è del 10% rispetto al 2023, con un saldo positivo di ben 810 mila passeggeri e +9,36% di voli (61.204 contro 55.968 del 2023). La media dei passeggeri per volo è di 145. Segnali positivi anche dal traffico internazionale che è cresciuto di almeno 320 mila unità rispetto allo scorso anno: 31% sul totale passeggeri (2.730.000 viaggiatori).

Riguardo il traffico nazionale, la rotta con più traffico è Roma Fiumicino con oltre un milione 630 mila passeggeri. L’area milanese supera un milione 730 mila passeggeri (725 mila Malpensa, 570 mila Linate, 440 mila Bergamo). Seguono Napoli (365 mila), Bologna (330 mila) Verona (308 mila), Pisa (30 mila), Torino (265 mila), Venezia (255 mila).

«Dati positivi che confermano la crescita del traffico e la necessità sempre più urgente di ulteriori investimenti in opere e qualità dei servizi - dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap - Più produttività, maggiore impegno di tutti, riorganizzazione che metta al bando logiche clientelari. Su questo saremo misurati - conclude Riggio - Una sfida notevole che intendiamo vincere per dare a Palermo un aeroporto bello e affidabile, connesso e sicuro». Per l’estate 2025 sono state già annunciate diverse partnership

con importanti compagnie aeree che hanno già messo in vendita diversi voli: United attiverà da maggio il collegamento diretto con Newark (EWR), New Jersey, mentre Neos ha confermato il volo estivo per New York JFK.

Inoltre, easyJet ha annunciato tre nuove rotte e fa salire a 15 i collegamento da e per Palermo: Lisbona, unico collegamento dalla Sicilia, Palma di Maiorca e Bristol, mentre dal 2026 - ma i voli sono in vendita - Jet2 ha aperto Birmingham, Manchester e

Newcastle. Swiss, invece, aggiunge un volo in più al giorno in overnight. Nei prossimi quattro anni (2024/2027), Gesap ha previsto 68 milioni di investimenti (64 milioni sono stati investiti nel periodo 2020/2023) - 252 milioni in dieci anni (piano di

sviluppo 2023/2033 approvato da Enac) - di cui oltre cento impegnati nel periodo 2023/2027.

Nel 2025 si prevedono investimenti per oltre venti milioni di euro di interventi. Tra i più importanti troviamo il potenziamento e adeguamento infrastrutture air side (400 Hz) per migliorare l’efficienza energetica. Il progetto ha un valore complessivo di circa 7 milioni di euro, 3.464.542,76 nel 2025, e si concluderà entro il 2026; adeguamento sismico e ristrutturazione (secondo lotto) del terminal passeggeri per migliorare gli spazi operativi e di servizio. Il valore dell’intervento è di di 18 milioni di euro (5.566.358,40 nel

2025) e si concluderà entro il 2027.