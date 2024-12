Ha aperto da qualche settimana e lo store Deichmann calzature, in via Roma, a Palermo, nello storico palazzo Monteleone, è stato oggetto di un furto. I ladri, che hanno portato via scarpe, sono entrati frantumando la vetrina, stessa tecnica utilizzata in altri esercizi commerciali della zona, come nel vicino negozio Rinascente. Sono in corso le indagini.