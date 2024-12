Accoltellato da turista americano alla Vucciria, bengalese dimesso dall'ospedale

È stato dimesso lo scorso lunedì dall’ospedale Civico il cittadino bengalese di 29 anni che era stato accoltellato alla Vucciria, a Palermo, la notte fra il 14 e il 15 dicembre da Joseph Decker, uno studente statunitense in vacanza con due amici nel capoluogo siciliano. Il ferito, dopo essere stato operato, è rimasto in ospedale per otto giorni nel reparto di chirurgia toracica.

È ancora un mistero cosa abbia armato la mano del giovane americano alle 3 di notte in via dell’Argenteria, e prende sempre più corpo l’ipotesi che il bengalese sia stato vittima di uno scambio di persona. Il 23enne di East Brunswick nel New Jersey, accusato dell’accoltellamento è in carcere da 12 giorni e non ha ancora dato la sua versione dei fatti. Decker ha ricevuto la visita della madre, arrivata dagli Stati Uniti dopo l’arresto. La donna è infermiera ed entro fine anno dovrà rientrare in America per riprendere il lavoro.