«La chiesa non è un'entità a sé, è fatta di cristiani che vivono nella comunità e nel mondo e che ricevono il messaggio che arriva dal Natale, di un Dio che assume la condizione umana e che chiama la terra ad essere come il cielo». Così il vescovo Corrado Lorefice a margine della messa di natale in Cattedrale.

«Nessuno deve avere paura delle fragilità, dobbiamo invece fuggire dagli atteggiamenti di forza e prepotenza e di delirio di onnipotenza».