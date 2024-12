Un altro albero è caduto lungo la via tranviaria di Palermo, all'altezza di via Leonardo Da Vinci. Bloccata la linea L4, il mezzo è stato costretto a fermare la sua corsa e i passeggeri sono rimasti a bordo in attesa che i vigili del fuoco liberassero i binari. Alcuni hanno preferito scendere dal tram e cercare un altro mezzo pubblico, su strada, per giungere a destinazione.