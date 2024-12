Si finge avvocato e promette lavoro in cambio di soldi, autista arrestato a Bagheria

Si finge avvocato e promette lavoro in cambio di denaro, ma la vittima non cade nel tranello e lo fa arrestare.

Lo scorso 11 dicembre, ma la notizia è stata resa nota oggi, la polizia di commissariato di Bagheria ha proceduto all’arresto in flagranza di un autista di ambulanza, 50 anni, per il reato di tentata truffa.

L’uomo, dopo un’accurata scelta della vittima e con raggiri ed artifizi, le avrebbe promesso un lavoro presso una clinica di Bagheria. Per rendersi credibile si sarebbe presentato quale avvocato, riferendo di avere necessità di inserire due persone di fiducia presso una clinica privata di Bagheria, con l’incarico di centralinista. Avrebbe, pertanto promesso di mettersi personalmente a disposizione per la successiva assunzione, richiedendo dei documenti e la consegna di 1180 euro come polizza assicurativa. La vittima, sospettando potesse trattarsi di una truffa, avrebbe deciso di rivolgersi alla polizia per poi fissare un appuntamento in un bar del centro di Bagheria. All’incontro però il malcapitato sarebbe giunto «scortato» dai poliziotti del locale commissariato, seppur con discrezione ed a debita distanza.