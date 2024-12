Palermo, preleva i soldi al bancomat: picchiato e rapinato a due passi dalla stazione

È stato picchiato nei pressi della stazione centrale dopo aver prelevato soldi dal bancomat. La vittima di 54 anni è stato avvicinato da un rapinatore in piazza Giulio Cesare è nata una colluttazione.

Il malvivente ha avuto la meglio. Ha colpito con un pugno in faccia la vittima ed è fuggito via portandosi il portafoglio dove c’erano i contanti e i documenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’autore del colpo.