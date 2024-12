Tre auto in fiamme a Palermo e una a Ficarazzi, indagini in corso

Auto in fiamme a Palermo e in provincia. Quattro auto sono andate a fuoco. Il primo rogo in via Caltagirone. Ad andare a fuoco una Fiat Panda di proprietà dell’Amat. Nel secondo incendio due auto sono andate a fuoco in via Sant’Isidoro: una Fiat 600 e una Citroen C3. L’ultima vettura una Ford Cmax a Ficarazzi in corso Umberto I.

In tutti e tre i casi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e gli agenti di polizia dei commissariati Borgo Nuovo Zisa e Bagheria.