Rapine ed estorsioni aggravati dal metodo mafioso, 5 arresti tra Brescia e Palermo

Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Brescia, sta eseguendo cinque misure cautelari e numerose perquisizioni estese nelle province di Brescia e Palermo, in relazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio - tra cui rapine, furti in abitazione e estorsioni - anche aggravati dal metodo mafioso.

Nell’ambito dell’attività sono state contestate ad un indagato anche condotte usurarie e si sta procedendo al sequestro di una somma superiore ai 30mila euro.