Rapina in casa una coppia di anziani a Trabia, arrestato un termitano di 49 anni

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della Procura, nei confronti di un termitano di 49enne accusato di rapina aggravata nei confronti di una coppia di anziani, messa a segno alcuni giorni fa nella periferia di Trabia.

Le vittime hanno denunciato di essere stati sorpresi da un uomo con il volto coperto da un passamontagna che, si è introdotto in casa e li ha minacciati con una pistola. Il rapinatore ha portato via gioielli, le fedi nunziali e i due telefoni cellulari. In casa dell’uomo arrestato è stata trovato un revolver privo di tappo rosso. L’arrestato è stato portato nel carcere Burrafato di Termini Imerese.