Hanno rapinato in un supermercato a Palermo armati di un palo di un ombrellone. In due hanno fatto irruzione nel supermercato Todis di via Tommaso Natale pieno di clienti. Hanno minacciato i cassieri e si sono fatti consegnare i soldi. Poi si sono dati alla fuga.

I dipendenti hanno lanciato l’allarme e sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi. Il bottino è ancora da quantificare.