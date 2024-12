I ladri hanno divelto l’ingresso la grata in metallo del negozio Al Kassaro in via Vittorio Emanuele a Palermo e poi sono entrati dentro portando via soldi e prodotti in vendita del valore di diecimila euro. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.