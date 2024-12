Open Arms, Salvini sarà in aula a Palermo in attesa della sentenza: accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio

Il 20 dicembre il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sarà nell’aula del carcere Pagliarelli di Palermo per l’udienza sul processo Open Arms e in vista della sentenza attesa.

Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong Open Arms e rimasti in mare 19 giorni, nell’agosto 2019 quando era ministro dell’Interno. L’accusa ha chiesto per lui sei anni di carcere.