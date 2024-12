Palermo, il turista americano che ha aggredito il giovane bengalese è in stato di fermo

È in stato di fermo il turista statunitense che ha accoltellato il giovane bengalese di 29 anni in Vucciria. La polizia ha dato dunque esecuzione al provvedimento diposto dalla procura: sul turista americano, ubriaco al momento del fatto, che alloggiava con gli altri in una casa vacanza in via Argenteria, pende l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante dell'utilizzo di un'arma da taglio.

La procura ha emesso il provvedimento di fermo dopo le celeri indagini condotte dalla squadra mobile, sul posto dell'aggressione fin dalla mattina quando gli uomini della scientifica hanno rilevato le tracce di sangue presenti a terra. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a risalire all'autore dell'aggressione, che era stato ascoltato prima come persona informata sui fatti.

Il turista americano ha colpito più volte il giovane bengalese, ricoverato all'ospedale Civico ma fuori pericolo di vita, procurandogli varie ferite al petto, almento, alla testa e alla mano.