Con alcune telefonate ai carabinieri è stato dato l’allarme per un’aggressione da parte di otto ragazzi in sella a bici elettriche a un uomo in via Roma a Palermo. Ma i militari arrivati nella zona non hanno trovato né la vittima né gli aggressori.

In via Roma era stata mandata anche un’ambulanza del 118. Sono in corso indagini anche con l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire quanto è accaduto.