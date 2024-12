Villabate, sorpreso a rubare gasolio dai mezzi aziendali: arrestato

I carabinieri di Misilmeri hanno arrestato un uomo di 42 anni che è stato sorpreso a rubare gasolio con taniche e tubi da alcuni autocarri parcheggiati in una rimessa aziendale a Villabate. L’arresto è stato convalidato dal gip.

Nel corso dei controlli i militari hanno denunciato, per tentata violazione di domicilio e ricettazione, tre ragazzi di cui due minorenni che a volto coperto, sempre a Villabate, hanno cercato di scardinare un cancello di un’abitazione. Per arrivare in zona hanno utilizzato uno scooter rubato che è stato restituito al proprietario. I militari hanno ritrovato un secondo scooter rubato e denunciato un giovane di 22 anni che girava con il mezzo per il paese.

Infine i carabinieri hanno denunciato un giovane di 28 anni trovato in possesso di un bisturi e due due grammi tra crack e hashish. Altre quattro persone sono state segnalate alla prefettura per uso personale di hashish e cocaina.