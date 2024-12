Palermo, con l'auto contro il cassone del cantiere: grave un giovane di 19 anni

È finito con la sua auto contro un cassone scarrabile, utilizzato dagli operai che stanno rifacendo i marciapiedi di fronte al cimitero di Sant’Orsola in via Parlavecchio a Palermo.

Un giovane di 19 anni si trova ricoverato all’ospedale Civico in gravi condizioni.

Nel cassone non c’erano catarifrangenti e la sua posizione non era segnalata. Tra l’altro in zona l’illuminazione è molto scarsa. Così il giovane a bordo della Smart ha visto all’ultimo momento la presenza dell’ostacolo e vi è finito contro. La prognosi è riservata.

Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.