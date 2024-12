Furto con spaccata nel ristorante Top Bistrot a Palermo in via del Vespro. I ladri hanno danneggiato la vetrina e si sono portati via alimenti e bibite.

Altri due furti sono stati messi a segno in due distributori di benzina in viale Michelangelo. Sono stati rubati soldi trovati in cassa e computer e modem.

Foto di archivio