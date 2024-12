Maxi rissa alla discoteca Shazam di Palermo, coinvolti 30 ragazzi: calci, pugni e ambulanze per i feriti

Rissa tra una trentina di ragazzi con calci e pugni, nella discoteca Shazam in via Ammiraglio Rizzo a Palermo. I buttafuori hanno cercato di riportare la calma, ma non riuscendovi hanno chiamato i carabinieri.

La prima parte dell’evento «La noche de travesura» si era svolta regolarmente, ma intorno all’una due gruppi di giovani hanno iniziato a litigare. La serata è stata interrotta.

Alcuni feriti sono stati portati al pronto soccorso di Villa Sofia e del Civico. I militari hanno sentito alcuni dei testimoni, compresi il personale e il titolare della discoteca dove già qualche settimana fa si era verificato un episodio simile. Sono state acquisite le immagini riprese dalle telecamere.