Incendio in un'abitazione a Cinisi, a innescarlo uno scaldabagno

Un incendio è divampato in un’abitazione a Cinisi, nel Palermitano. Le fiamme sarebbero state innescate da un corto circuito dallo scaldabagno elettrico. Il rogo ha danneggiato alcune stanze dell’appartamento. Gli abitanti si sono messi in salvo. Sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Sono in corso le verifiche per stabilire se ci siano stati danni che possano pregiudicare l’abitabilità della costruzione.