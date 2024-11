Palermo, furto con spaccata al Gran Cafè Torino: è la quinta volta in un anno VIDEO

Quinta spaccata per il bar Gran Cafè Torino in centro a Palermo, all'angolo tra via Maqueda e appunto via Torino. Anche questa volta i ladri hanno frantumato la vetrina e si sono portati via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dalla polizia che è intervenuta insieme alla scientifica per cercare tracce utili e risalire agli autori del colpo. Nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza si vedono tre persone all'esterno: mentre uno fa il palo all'esterno, gli altri due usano una mazza e i calci per rompere la vetrata ed entrare nel negozio.

Il bistrot è il quartier generale del comitato Uniti per il quartiere. L’associazione di cittadini che ha chiesto che il tratto della via Maqueda, tra i Quattro Canti e la stazione centrale, venisse inserito nell’operazione Alto impatto dopo le violenze nei luoghi della movida.

«Mi dispiace - dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione e fautore di cortei, fiaccolate e raccolte firme che chiedono maggiore sicurezza e legalità per Palermo -. Al Gran Cafè Torino è la quinta spaccata negli ultimi 12 mesi. Un centro storico martoriato da scippi, rapine, spaccio e consumo di droga. Solidarietà ai proprietari e al personale. Non mollate».