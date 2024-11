Rifiuti, la Rap estende la raccolta differenziata in altri quartieri di Palermo

Dal 10 gennaio prossimo la raccolta differenziata a Palermo verrà estesa nei quartieri Tribunali, Castellammare, Palazzo Reale e Monte di Pietà (17 mila abitanti) e dal 31 gennaio anche nei quartieri Tommaso Natale e Sferracavallo (27 mila abitanti). Lo hanno annunciato stamane gli assessori comunali all’Ambiente Pietro Alongi e Giuliano Forzinetti, e il presidente della Rap Giuseppe Todaro. Con loro, nella sede di Rap, in piazza Cairoli, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, i presidenti delle Commissioni consiliari e delle Circoscrizioni coinvolte. «Tutto il centro storico avrà il porta a porta. Potremo così evitare il turismo dei rifiuti. Siamo soddisfatti della differenziata, avviata nel settembre scorso, a Mondello e Partanna dove la raccolta è all’80 per cento», afferma Todaro.

Per Alongi «la Rap sta migliorando i servizi anche grazie all’attenzione del sindaco Roberto Lagalla che ogni lunedì convoca la Rap e tutti i soggetti coinvolti. Per il prossimo anno potenzieremo l’organico della Rap attingendo da un concorso già definito per garantire il turnover. Contiamo, entro il 2025, di estendere il porta a porta per far sì che almeno i due terzi della città ne siano serviti».