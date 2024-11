Migranti, il tribunale dispone lo sbarco dalla Sea-Watch di sei minori a Palermo. Le drammatiche foto del salvataggio notturno

Il tribunale dei minori di Palermo ha disposto lo sbarco dei minori che si trovano a bordo della nave Sea Watch 5. Si tratta di 5 non accompagnati più uno accompagnato. Insieme a loro verranno fatti sbarcare anche una decina di migranti per verifiche mediche.

A bordo della nave i migranti soccorsi sono in tutto 49. Le autorità italiane avevano assegnato il porto di Ravenna per lo sbarco. La Ong però, considerato che il porto assegnato si trova ad alcuni giorni di navigazione dalla posizione in cui si trova la nave, ha chiesto un porto di sbarco più vicino per i casi fragili.

La nave si trova al porto di Palermo. La Sea Watch, l’imbarcazione della Ong, ha a bordo 49 migranti salvati nei pressi di Malta. La nave doveva raggiungere Ravenna per portare a terra i migranti, ma alcuni passeggeri non sarebbero stati in condizioni di proseguire il viaggio. Così è stata decisa la sosta al porto di Palermo per fare salire a bordo alcuni medici che dovranno verificare le condizioni dei migranti. A bordo ci sono 5 minori e una donna incinta di sei mesi.