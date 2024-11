Due donne a Misilmeri sono finite in ospedale dopo una rissa in strada per motivi economici. Prima le urla e gli insulti e poi le botte. Protagoniste della lite tre donne di 55, 35 e 25 anni e un ventenne che se le sono date di santa ragione in via Civiletti. Ad avere la peggio sono state in due, finite al pronto soccorso del Buccheri La Ferla, a Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.