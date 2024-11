Costrinsero due ragazzi a prelevare soldi dal bancomat, Daspo Willy per tre palermitani

La polizia ha di Stato ha notificato il Daspo Willy, il divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi per i protagonisti di disordini o atti violenza, nei confronti di tre palermitani, due di 40 anni e uno di 27 anni che avrebbero accerchiato e minacciato lo scorso settembre nei pressi dei Quattro Canti a Palermo due ragazzi, costringendoli a prelevare denaro in uno sportello bancomat.

Per i prossimi tre anni non potranno frequentare circa 30 esercizi pubblici che ricadono nella zona del centro storico del capoluogo siciliano e in discoteche e locali dove si svolgono spettacoli nell’intera provincia. Per la rapina violenta i tre palermitani sono stati arrestati e nei loro confronti i carabinieri avevano eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Con questi tre provvedimenti, la questura ha emesso nel corso dell’anno già 81 Daspo Willy.