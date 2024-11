Palermo, bloccata l’occupazione abusiva di due appartamenti a Ballarò e al Cep: le case assegnate ai reali beneficiari

«Un intervento della polizia municipale e dei carabinieri, con i tecnici comunali, prima a Ballarò e dopo al Cep ha evitato, ieri, l’occupazione abusiva di due immobili del Comune di Palermo che sono stati poi legittimamente assegnati a beneficiari della lista dell’emergenza abitativa. Questa azione conferma la bontà di un sinergico lavoro fatto anche in collaborazione con lo Iacp ed i gestori di servizi idrici ed elettrici». Lo dice l’assessore comune Fabrizio Ferrandelli, presente durante l’intervento.

«Questa è occasione, quindi, per esprimere la mia soddisfazione per un prezioso lavoro che insieme a tutte le parti in atto stiamo portando avanti, migliorando e perfezionando le procedure di intervento essendo più incisivi sul territorio - aggiunge Ferrandelli - Questo importante lavoro è accompagnato anche dalla ridefinizione dei bisogni, tramite un attento aggiornamento online della graduatoria degli aventi diritto, che scadrà il prossimo 25 novembre e che permetterà, poi, di procedere con la pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritti. Sono particolarmente contento che chi oggi si trova in una condizione di difficoltà sociale abbia la certezza di risposte concrete da parte dell’amministrazione e del mio assessorato sulle sfide del reperimento di alloggi, spesso sottratti alla compravendita illegale».