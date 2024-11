Bagheria, aggredisce l'ex compagna incinta e il figlio della donna: bloccato con il taser

Una donna incinta e il figlio di 16 anni sono stati aggrediti dall’ex compagno di lei in corso Butera, a Bagheria a pochi passi dal Comune.

L’uomo ha prima infranto il vetro dell’automobile parcheggiata e poi si sarebbe scagliato contro la donna prima verbalmente e poi colpendo con pugni al volto la ex e il figlio che era con lei. Sono intervenuti gli agenti del commissariato chiamati dai clienti di una vicina farmacia e dai passanti.

Gli agenti hanno bloccato l’aggressore con il taser e l’hanno portato al commissariato di via La Masa per l’identificazione, in attesa delle decisioni del pm di turno. La donna e il ragazzo sono stati condotti a bordo di un’ambulanza del 118 in ospedale a Palermo.