Furto nel negozio di abbigliamento New Form in via Maqueda a Palermo. I ladri hanno spaccato la vetrina e hanno portato via capi di abbigliamento. Il bottino è da quantificare.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito i titolari e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio ma anche dalle tante telecamere piazzate per strada in quel tratto dell’isola pedonale.