Reddito di cittadinanza a Palermo, revocate 227 domande a 75 beneficiari per un valore di oltre 2 milioni

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno revocato 227 domande di Reddito di cittadinanza nei confronti di 75 beneficiari, che, tra il 2019 e il 2023, avevano indebitamente richiesto e percepito la misura assistenziale per un totale di 2.246.666 euro.

I militari del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo Palermo hanno approfondito le posizioni di una serie di persone già denunciate per aver usufruito della Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione, pur non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa.

È stato così possibile risalire a 75 cittadini palermitani che, destinatari in via definitiva di decreto penale di condanna emesso dal tribunale di Palermo nel 2023, avevano presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, nonostante fossero indagati per la indebita percezione della Naspi.

I militari hanno segnalato alla locale direzione Inps le irregolarità correlate a 227 istanze presentate dai 75 beneficiari individuati, per il recupero, attualmente in atto, delle somme indebitamente percepite per oltre 2 milioni di euro.