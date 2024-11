Furto con spaccata nel bar delle Magnolie a Palermo. Il colpo nell’omonima via è stato messo a segno da alcuni ladri che hanno divelto la saracinesca e hanno portato via soldi che si trovavano in cassa. Sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per eseguire i rilievi e cercare tracce utili per risalire agli autori. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.