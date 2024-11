Ha in auto hashish e marijuana, non si ferma al posto di blocco e imbocca la A29 Mazara del Vallo-Palermo contromano

Aveva hashish e marijuana addosso, ma la cosa più pericolosa l’ha fatta cercando di sfuggire ai carabinieri. Durante l’esecuzione di un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro cittadino, un 26enne non si è fermato all’alt intimatogli. Nella folle corsa, ha imboccato la A29 Mazara del Vallo-Palermo in contromano. È servito l’intervento di più equipaggi per fermarlo. All’esito dell’udienza di convalida non è stata adottata alcuna misura nei suoi confronti.