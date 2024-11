Anas, limitazioni sulla A19 tra Bagheria e Villabate fino al 13 dicembre per i lavori alle barriere di sicurezza

A partire da lunedì 18 novembre e fino al 13 dicembre 2024, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, fra i chilometri km 5,900 e 1,200, verrà parzializzata la carreggiata in direzione Palermo, mediante la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, in tratti saltuari non superiori a 500 metri.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento si rende necessario per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria volti all’adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche e non verrà applicato nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni in cui verranno eseguiti i lavori vigerà il divieto di sorpasso dei mezzi ed il limite massimo di velocità consentito sarà di 60 chilometri orari.