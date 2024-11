Palermo, era ai domiciliari ma aveva 700 grammi di hashish: la polizia lo ha arrestato mentre tentava di fuggire

Settecento grammi di hashish sono stati sequestrati a Palermo dalla polizia in casa di un quarantatreenne, già ai domiciliari, che successivamente è stato arrestato. Non appena arrivati in casa per il normale controllo i poliziotti hanno avvertito l’odore della droga ed a quel punto l'uomo ha lanciato contro gli agenti una busta cercando di fuggire dall’appartamento. Ma gli agenti lo hanno rincorso e bloccato. L’arresto è stato poi convalidato dal Gip.