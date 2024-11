Incendio la scorsa notte a Cinisi in un’abitazione in via Nazionale. Dal vano lavanderia, si è sprigionato del fumo nero. Sono stati gli stessi residenti a dare l’allarme e chiedere l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti mettendo in sicurezza la costruzione. Ad avere provocato il principio di incendio è stato un corto circuito partito della lavatrice.