Palermo, a breve partirà la ristrutturazione del carcere minorile Malaspina

Inizieranno i lavori di ristrutturazione nel carcere minorile Malaspina di Palermo. Lo comunica Gioacchino Veneziano segretario della Uilpa penitenziaria Sicilia.

«Abbiamo ricevuto la notizia - dice il sindacalista - dall’ingegnere Alessandro Basile dirigente del provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia che si è occupato del sopralluogo per la ristrutturazione del carcere minorile di Palermo. Abbiamo chiesto un incontro urgente al direttore del Cgm Sicilia Santo Ippolito per capire l’ordine di priorità dei lavori da fare, tra cui quelli indicati dalla Uilpa nei vari controlli dei luoghi di lavoro, in linea anche con quelli relazionati dal comandante della polizia penitenziaria».

Secondo i sindacati bisogna stabilire delle priorità sui lavori da realizzare per rendere più sicuro il carcere al centro di diverse rivolte e di aggressioni agli agenti in servizio. «Con l’Iva da versare e altri oneri, la somma di 2 milioni previsti si ridurrà, quindi gli interventi prioritari dovranno essere inviati in tempi celeri alle opere pubbliche - conclude Veneziano - che per quanto ci riguarda lo abbiamo scritto anche al sottosegretario Andrea Ostellari e al dipartimento per la giustizia minorile rimangono quelli dell’aumento di sicurezza attiva e passiva per la polizia penitenziaria, tra cui la collocazione dei cancelli nelle celle».