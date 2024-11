Palermo, parte la demolizione dell'ecomostro costruito sul mare a Sferracavallo

Sono in corso i lavori di abbattimento dell’ecomostro Zotta che da anni rappresentava una presenza ingombrante sulla costa di Sferracavallo a Palermo. Nato come centro di soccorso in mare, sin dalla sua concezione, ha visto il suo destino segnato da una serie di problematiche strutturali e amministrative. Il progetto non ha mai ottenuto il via libera definitivo a causa della mancanza di requisiti di sicurezza, portando ad un decadimento della struttura.

«Dopo anni di battaglie finalmente si cancellerà un’opera mai utilizzata che da tanto tempo deturpa il paesaggio. Da tanti anni la borgata di Sferracavallo e il Comitato chiedeva l’abbattimento dell’ecomostro. È un obiettivo che come Movimento 5 Stelle abbiamo raggiunto grazie al lavoro del nostro deputato regionale Adriano Varrica», ha dichiarato il consigliere comunale Antonino Randazzo, capogruppo M5S .