Turista dimentica lo zaino sul treno a Palermo, la polizia lo ritrova

Gli agenti della polizia ferroviaria di Palermo hanno ritrovato di uno zaino con dentro un pc, un portafogli con documenti, denaro ed effetti personali, dimenticato da un turista tedesco 60enne. L’uomo, non appena giunto in città a bordo di un treno dall’aeroporto Falcone Borsellino, si è subito accorto di aver dimenticato il proprio zaino sul convoglio ed ha avvisato la sala operativa della polizia ferroviaria, che si è adoperata nell’immediato per il recupero, contattando sia gli agenti impegnati nei servizi di vigilanza in stazione, sia il capotreno.

Il turista è stato poi avvisato telefonicamente del ritrovamento dello zaino e del contenuto e insieme con la moglie si è recato negli uffici della Polfer di Palermo Centrale, dove ha manifestato ai poliziotti il suo vivo apprezzamento per l’operato e l’onestà dimostrata.