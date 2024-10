Palermo, la Rap sostituisce le campane per la differenziata, i residenti le rovesciano per protesta

L’azienda dei rifiuti di Palermo ha sostituito tutti gli ecopunti per la raccolta differenziata che erano stati danneggiati nel quartiere San Giovanni Apostolo. Le batteria delle campane composte ognuna dalle frazioni differenziate di plastica, carta, organico e vetro sono state posizionate in via Zummo, via Besio, piazza Cellini, via Barisano da Trani, via Calandrucci e in via Gian Battista Ragusa, ad eccezione di via Cammarano dove i residenti hanno inscenato una protesta buttando a terra le campane.

Stamattina (29 ottobre) per consentire agli operatori di ricollocare le campane, è intervenuta assieme alla Rap una squadra della polizia municipale. Il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, ha espresso «profonda amarezza per l’episodio, che conferma la tendenza di una parte della città a sabotare gli sforzi di chi tenta tra mille difficoltà di restituire decoro alla città. Le conseguenze di queste azioni, purtroppo, non danneggiano solamente la Rap, ma fanno male a tutta la città e ai cittadini onesti e rispettosi delle regole. Quello che sta succedendo al Cep, al di là delle strumentalizzazioni politiche che ognuno vuole costruirci sopra, è un problema di cui tutti dobbiamo farci carico, per evitare che si creino zone franche o, peggio, veri e propri ghetti. È necessario - conclude Todaro - istituire un coordinamento tra tutte le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio, affinché vengano modificate le cattive abitudini e tutti quei comportamenti che dalla violazione di semplici ed elementari regole, sfociano in veri e propri fenomeni di illegalità».