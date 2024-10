Incidente sul lavoro, tragedia a Termini Imerese: muore un operaio sotto un traliccio

Un'altra tragedia sul lavoro, un operaio di Sciara, di nome Nicasio Moncada di 44 anni, ha perso la vita a Termini Imerese, nella zona di Fiumetorto, in contrada Canne Masche. In base alle prime informazioni, l’uomo sarebbe stato alla guida di un mini escavatore mentre stava eseguendo dei lavori di bonifica in un terreno, quando sarebbe crollato un traliccio sulla cabina, travolgendolo.

L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e tentato di rianimarlo, i vigili del fuoco lo hanno estratto dal mezzo ma per l’uomo, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri indagano per ricostruire cosa sia successo.