Incendio in un appartamento a Palermo, i vigili del fuoco hanno salvato una persona con il suo cane

Intorno alle 5.30 di questa mattina diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento di un incendio che si è generato in un appartamento all'ultimo piano di via Maggiore Toselli al civico 66 a Palermo. I vigili del fuoco hanno soccorso l'unica persona presente nell'appartamento al momento dell'incendio, con il proprio cane. È stata trasportata, solo a scopo precauzionale, in ospedale dal personale del 118 che era presente sul posto.

Contestualmente durante le operazioni di spegnimento, l'edificio è stato evacuato. Tutti gli abitanti sono stati fatti rientrare nei propri appartamenti ad intervento terminato. Solo l'appartamento interessato dalle fiamme non potrà essere reso fruibile. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei luoghi sono ancora in corso.