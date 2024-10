Lampedusa, tre bersaglieri aggrediti: due sono stati portati in elisoccorso a Palermo

Tre bersaglieri sono stati brutalmente accerchiati e picchiati da una decina di persone mentre, ieri sera, rientravano in caserma a Lampedusa dove sono impegnati nell’ambito dell’operazione «Strade sicure». I fatti sarebbero avvenuti in due distinti momenti. In una prima fase i tre bersaglieri (in abiti civili) hanno avuto un litigio con alcuni giovani lampedusani in via Roma. Tutto è avvenuto davanti a decine di persone.

L’aggressione sembrava essersi conclusa, ma mentre i bersaglieri tornavano in caserma sono poi stati raggiunti da una vera e propria spedizione punitiva con una decina di persone che li hanno accerchiati e picchiati. Due di loro sono stati soccorsi e trasportati al poliambulatorio dell’isola dove hanno raccontato quanto avvenuto. Da lì sono stati trasportati a Palermo in elisoccorso: le loro condizioni comunque non sarebbero gravi.